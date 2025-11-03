Срібного призера Олімпійських ігор зарештували в Сербії. Дружина заявляє, що це прямий наказ президента Вучича

Колишнього гравця збірної Сербії Владіміра Штімаца було затримано на протестах у Белграді.

Про це повідомляє EuroHoops. Деталі додає Krepsinis.net.

Після зіткнень між прихильниками уряду та його опонентами перед будівлею сербського парламенту поліція заарештувала протестувальників за порушення громадського порядку та спричинення інцидентів під час незареєстрованого публічного зібрання, як це описує Міністерство внутрішніх справ Республіки Сербія.

Вчора, 2 листопада, загалом було затримано 37 осіб, включаючи Штімаца.

38-річний ексбаскетболіст зібрався з людьми для демонстрацій на честь роковин трагедії у Нові-Саді. Тоді обвалився дах залізничного вокзалу. Трагедія сталася 1 листопада минулого року, внаслідок якої загинуло 16 людей.

Тоді протестувальники звинуватили корумповану владу, яка дозволила використати занедбаний залізничний вокзал. Хвилі протестів змусили прем'єр-міністра та все уряд піти у відставку.

"Приходьте сьогодні до відділку поліції, як завжди приходив і приходив би Владімір за кожним із вас. Пусть він почує і знає, що він не один, і що ми потребуємо його негайного звільнення. Владіміра було затримано за хибними звинуваченнями, за прямим наказом Александара Вучича, і його потрібно негайно звільнити", – написала дружина Володимира Олександра Штімац у соціальних мережах.

За інформацією ЗМІ, колишнього баскетболіста відпустили.

Протягом своєї професійної ігрової кар'єри, яка тривала з 2004 по 2023 рік, Штімац здобув срібну медаль на Олімпійських іграх 2016 року в Ріо-де-Жанейро, став срібним призером ЧС-2014 та Євробаскета-2017.

На клубному рівні грав за Црвену Звезду, Жальгіріс, Німбурк, Унікаху, Баварію та низку турецьких клубів. В Євролізі відіграв 111 поєдинків. Його показники: 8,0 очка та 5,1 підбирання за 17 хвилин на паркеті.

Нагадаємо, колишньому форварду Детройта та Оклахоми Кайлу Сінглеру було висунуто звинувачення у нападі на його дівчину.