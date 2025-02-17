Чемпіон світу у складі Німеччини підписав контракт із Монако
Один з лідерів Євроліги Монако підписав контракт з бігменом Даніелєм Тайсом, який перебував у статусі вільного агента.
Про це французький клуб оголосив на своєму сайті.
Сторони підписали контракт, який розрахований до кінця сезону-2025/26. У новій команді 32-річний німець виступатиме під десятим номером.
5 лютого Новий Орлеан відправив Даніеля Тайса та драфт-пік другого раунду в Оклахому, яка згодом відрахувала баскетболіста.
Останні вісім років Тайс провів у складі шести команд НБА: Бостон (двічі), Чикаго, Х'юстон, Індіана, Кліпперс та Новий Орлеан. У сумі Даніель провів 411 матчів, у яких набирав у середньому 7,1 очка, 4,7 підбирання, 1,3 передачі та 0,8 блок-шота.
У складі збірної Німеччини він виграв "бронзу" Євробаскету-2022 та "золото" чемпіонату світу-2023.
Нагадаємо, що минулої ночі відбувся мінітурнір Матчу всіх зірок, який закрив зірковий вікенд НБА 2025 року.