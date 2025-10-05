Українська правда
Кейн вписав своє ім'я в історію Бундесліги голом у матчі проти Айнтрахта

Олексій Погорелов — 5 жовтня 2025, 11:45
Форвард мюнхенської Баварії Гаррі Кейн став володарем черговим рекордом німецької Бундесліги.

Про це повідомляє ESPN.

Вчора, 4 жовтня, Баварія розгромила Айнтрахт із рахунком 3:0 в межах 6 туру чемпіонату Німеччини. На 27-й хвилині зустрічі Кейн подвоїв перевагу своєї команди.

Для Гаррі Кейна цей гол став уже 11-м у нинішньому сезоні Бундесліги. Згідно з джерелом, 32-річний англієць став першим футболістом в історії, який забив 11 голів у перших 6 турах німецького чемпіонату.

Варто зазначити, що Кейн із великим запасом лідирує у гонці бомбардирів Бундесліги. Він на 6 голів випередає найближчих переслідувачів в особі його одноклубника Луїса Діаса та хавбека Айнтрахта Джана Узуна (по 5 голів).

Баварія у свою чергу очолює турнірну таблицю вищого німецького дивізіону, вигравши усі стартові матчі сезону. На другому місці йде дортмундська Боруссія, відстаючи від "ротен" на чотири очки.

Раніше з'явилася інформація, що Баварія готова запропонувати Гаррі Кейну новий контракт.

