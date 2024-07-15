Ексгравець НБА: Леброн поводить себе як диктатор

Колишній гравець Національної Баскетбольної Асоціації Енес Кантер Фрідом звинуватив форварда Лос-Анджелес Лейкерс Леброна Джеймса у зловживанні своїм авторитетом у прийнятті рішень в лізі.

Слова ексбаскетболіста цитує BasketNews.

“Леброн управляє ЗМІ та намагається контролювати наратив, але коли ви в темі й спілкуєтеся всередині НБА з гравцями, то знаєте, що ніхто не хоче грати разом з ним. Леброн буквально поводить себе як диктатор у НБА. Він контролює пресу, контролює наратив, якщо ви виступаєте проти його порядку денного, вас обмінюють, усі це знають. Бронні Джеймс цілком може бути хорошим хлопцем, але він недостатньо талановитий, щоб грати в НБА. Причина, через яку його обрали на драфті — Леброн. Джей Джей Редік став головним тренером Лейкерс теж лише завдяки Леброну”, — заявив Кантер.

Раніше Леброн відреагував на дебют свого сина за Лейкерс у Літній лізі НБА. За 21 хвилину проти дублю Сакраменто Бронні набрав 4 очки, 2 підбирання, 2 передачі та 1 перехоплення. Нагадаємо, він був задрафтований під 55 номером.