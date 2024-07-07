Леброн: Мій син самотужки досягає успіху в НБА

Лідер Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс пишається своїм сином Бронні.

Слова живої легенди баскетболу наводить офіційний сайт НБА.

"Чудово бачити, як мій син самотужки досягає успіху в НБА. Це завжди було його мрією. Я пишаюся ним, коли ми опиняємося пліч-о-пліч. Хлопець так багато працював, щоб досягти цього, з ним стільки всього сталося за останній рік...

Я хочу, щоб він продовжував прогресувати на тренуваннях, зйомках, індивідуальних заняттях. Єдине, що має значення, — це те, що він стає краще", — сказав Леброн.