Леброн: Мій син самотужки досягає успіху в НБА
Лідер Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс пишається своїм сином Бронні.
Слова живої легенди баскетболу наводить офіційний сайт НБА.
"Чудово бачити, як мій син самотужки досягає успіху в НБА. Це завжди було його мрією. Я пишаюся ним, коли ми опиняємося пліч-о-пліч. Хлопець так багато працював, щоб досягти цього, з ним стільки всього сталося за останній рік...
Я хочу, щоб він продовжував прогресувати на тренуваннях, зйомках, індивідуальних заняттях. Єдине, що має значення, — це те, що він стає краще", — сказав Леброн.
Напередодні Джеймс-молодший дебютував за Лейкерс у Літній лізі НБА. За 21 хвилину проти дублю Сакраменто Бронні набрав 4 очки, 2 підбирання, 2 передачі та 1 перехоплення. Нагадаємо, він був задрафтований під 55 номером.