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Леброн: Мій син самотужки досягає успіху в НБА

Игорь Чернявский — 7 липня, 16:40
Леброн: Мій син самотужки досягає успіху в НБА

Лідер Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс пишається своїм сином Бронні.

Слова живої легенди баскетболу наводить офіційний сайт НБА.

"Чудово бачити, як мій син самотужки досягає успіху в НБА. Це завжди було його мрією. Я пишаюся ним, коли ми опиняємося пліч-о-пліч. Хлопець так багато працював, щоб досягти цього, з ним стільки всього сталося за останній рік...

Я хочу, щоб він продовжував прогресувати на тренуваннях, зйомках, індивідуальних заняттях. Єдине, що має значення, — це те, що він стає краще", — сказав Леброн.

Напередодні Джеймс-молодший дебютував за Лейкерс у Літній лізі НБА. За 21 хвилину проти дублю Сакраменто Бронні набрав 4 очки, 2 підбирання, 2 передачі та 1 перехоплення. Нагадаємо, він був задрафтований під 55 номером.

Леброн Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс

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