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Лейкерс задрафтували сина Леброна

Олександр Булава — 28 червня, 07:47
Лейкерс задрафтували сина Леброна

Лос-Анджелес Лейкерс у другій частині драфту Національної баскетбольної асоціації (НБА) під 55-м піком обрали захисника Університету Південної Каліфорнії Бронні Джеймса, який є сином гравцем "озерних" Леброна Джеймса.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Таким чином Леброн та Бронні стали першими батьком та сином, які одночасно перебувають у лізі, а також перші батько та син, які опинилися в ростері однієї команди.

Минулий сезон Джеймс-молодший відіграв за команду Університету Південної Каліфорнії, яка виступає у студентській лізі.

Раніше повідомлялося, що Джеймс може залишитися в Лос-Анджелес Лейкерс, якщо команда посилиться у це міжсезоння.

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