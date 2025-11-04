Легіонер Дніпра, який залишив Україну через безпекову ситуацію, проходить перегляд у чеському клубі

Колишній гравець Дніпра, американський легіонер Сі Джей Вільямсон, проходить перегляд у чеському клубі Корона Брашов, який вибив чемпіона України в Кубку Європи ФІБА.

Про це повідомляє Radio Brasov.

Як відомо, гравець вирішив покинути Україну через безпекову ситуацію в країні.

За Дніпро американець встиг відіграти два матчі у кваліфікації Кубка Європи ФІБА, де набирав 20.5 очка, 7.0 підбирань і 4.5 асисти, а також три гри в чемпіонаті України, де він в середньому набирав 7.0 очок, 4.3 підбирання і 4.3 передачі.

Раніше повідомлялося, що розігруючого Київ-Баскета Єгора Сушкіна визнали MVP жовтня в Суперлізі.