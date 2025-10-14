Американський легіонер покинув Дніпро через безпекову ситуацію в Україні

Чемпіон Суперліги Дніпро оголосив про відхід американського легіонера Сі Джей Вільямсона.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Гравець вирішив покинути Україну через безпекову ситуацію в країні.

Клуб подякував гравцю за співпрацю і побажав успіху в подальшій карʼєрі.

За Дніпро Вілліамсон встиг відіграти два матчі у кваліфікації Кубка Європи ФІБА, де набирав 20.5 очка, 7.0 підбирань і 4.5 асисти, а також три гри в чемпіонаті України, де він в середньому набирав 7.0 очок, 4.3 підбирання і 4.3 передачі.

Нагадаємо, напередодні центровий Черкаських Мавп Андрій Агафонов був визнаний MVP другого тижня регулярного чемпіонату Суперліги.