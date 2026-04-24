У Дніпрі помер заслужений тренер України Ігор Овсянников

На 88-му році життя зупинилося серце заслуженого тренера України з баскетболу Ігоря Овсянникова.

Про це повідомив баскетбольний клуб Дніпро.

Усе своє життя Овсянников присвятив баскетболу та виховав не одне покоління гравців.

"Його внесок у розвиток місцевого баскетболу та робота в академії БК Дніпро назавжди залишаться в пам'яті учнів, колег і всіх, хто мав честь знати його", – йдеться у повідомленні клубу.

Зазначимо, що Ігор Овсянников плідно працював в академії Дніпра. Він був першим тренером гравця збірної України Максима Закурдаєва.

Раніше повідомлялося, що БК Дніпро став першим фіналістом української баскетбольної Суперліги сезону-2025/26. У другому матчі серії плейоф команда повторно обіграла Рівне.

Нагадаємо, що напередодні стало відомо про смерть відомого спортивного лікаря Зиновія Полянського. Його життя обірвалося внаслідок отруєння.