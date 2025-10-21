Старий Луцьк підвищив колишнього асистента до посади головного тренера

Старий Луцьк недовго залишався без головного тренера – новим наставником команди став Нікіта Воєвода.

Про це повідомляє пресслужба луцького клубу.

Поточний регулярний сезон Суперліги Воєвода розпочинав у ролі асистента Антона Мусієнка, якого Старий Луцьк вирішив звільнити через провальні результати.

"Буду намагатися зробити все можливе від себе. Без гучних заяв і прогнозів – завдання поки одне: здобути перемогу, повернути хлопцям, президенту, вболівальникам смак перемоги і віри в себе та власні сили. У справу, якою живеш. У нас мало часу для кардинальних змін, проте треба змінити акценти, звернути увагу на деталі", – сказав Воєвода після свого підвищення.

Нікіта Воєвода до ролі асистента Мусієнка працював головним тренером ДіДіБао з Вищої ліги. А ще раніше він допомагав Дмитру Забірченку у Тернополі, Будівельнику та Київ-Баскеті. Також працював у юнацькій збірній України.

У перших п'яти стартових турах регулярного сезону Суперліги Старий Луцьк не здобув жодної перемоги та посідає останнхє місце турнірної таблиці. Луцький колектив залишається єдиною командою чемпіонату, яка ще не знає смаку перемог.

Нагадаємо, що 18 жовтня стало відомо про смерть колишнього гравця низки клубів Суперліги та збірної України 3х3 Дениса Носкова.