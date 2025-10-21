Старий Луцьк звільнив тренера після серії поразок
Старий Луцьк
Баскетбольний клуб Старий Луцьк завершив співпрацю з наставником Антоном Мусієнком.
Про це повідомили у соцмережах команди.
У заяві клуб подякував спеціалісту за внесок у розвиток колективу та спільну роботу з гравцями й тренерським штабом, побажавши йому успіхів у подальшій кар’єрі.
Причини припинення контракту не розголошуються. Керівництво Старого Луцька пообіцяло найближчим часом назвати ім’я нового головного тренера.
Після п’яти турів Суперліги команда з Луцька замикає турнірну таблицю, поступившись у всіх стартових поєдинках сезону.
Раніше ми писали про результати ігрового дня Суперліги України з баскетболу.