Старий Луцьк звільнив тренера після серії поразок

Баскетбольний клуб Старий Луцьк завершив співпрацю з наставником Антоном Мусієнком.

Про це повідомили у соцмережах команди.

У заяві клуб подякував спеціалісту за внесок у розвиток колективу та спільну роботу з гравцями й тренерським штабом, побажавши йому успіхів у подальшій кар’єрі.

Причини припинення контракту не розголошуються. Керівництво Старого Луцька пообіцяло найближчим часом назвати ім’я нового головного тренера.

Після п’яти турів Суперліги команда з Луцька замикає турнірну таблицю, поступившись у всіх стартових поєдинках сезону.

Раніше ми писали про результати ігрового дня Суперліги України з баскетболу.