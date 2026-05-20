БК Запоріжжя продовжив контракт із захисником

Український захисник Олександр Петренко продовжить виступати в складі Запоріжжя і в наступному сезоні.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Вихованець запорізької ДЮСШ-12 минулий сезон починав у Старому Луцьку, але у листопаді повернувся до Запоріжжя, де в середньому набирав 8.3 очка, 4.1 підбирання, 1.0 передачі.

Раніше повідомлялось, що новим головним тренером Запоріжжя в наступному сезоні буде Євген Ісаков.

Нагадаємо, що за підсумками регулярного чемпіонату БК Запоріжжя посів шосте місце. У чвертьфінальній серії плейоф запоріжці програли Київ-Баскету.

Напередодні стал відомо, що колишній головний тренер Харківських Соколів Валерій Плеханов очолив Київ-Баскет.