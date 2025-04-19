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Став відомий розклад матчів за призові місця в Суперлізі

Олексій Мурзак — 19 квітня 2025, 18:53
Став відомий розклад матчів за призові місця в Суперлізі
ФБУ

Визначився розклад матчів за призові місця в Суперлізі України з баскетболу.

Про це повідомила Федерація баскетболу України.

Матчі серії за третє місце пройдуть 26 та 29 квітня 2025 року. Третій матч, в разі необхідності – 2 травня.

Фінал відбудеться 27 та 30 квітня 2025 року. Третій матч, в разі необхідності, пройде 3 травня.

Нагадаємо, БК Рівне виграв другий матч півфінальної серії, здолавши на домашньому майданчику Київ-Баскет (77:73) та повернувши серію на третій матч у столицю. Третій матч між командами відбудеться у вівторок, 22 квітня.

Раніше Дніпро, вигравши півфінальну серію плейоф проти Черкаських Мавп із рахунком 2-0, став першим фіналістом сезону. Черкаські Мавпи продовжать виступ в цьому сезоні в серії за бронзові нагороди.

БК Дніпро Київ-Баскет Суперліга БК Черкаські Мавпи БК Рівне

БК Дніпро

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