Став відомий розклад матчів за призові місця в Суперлізі

Визначився розклад матчів за призові місця в Суперлізі України з баскетболу.

Про це повідомила Федерація баскетболу України.

Матчі серії за третє місце пройдуть 26 та 29 квітня 2025 року. Третій матч, в разі необхідності – 2 травня.

Фінал відбудеться 27 та 30 квітня 2025 року. Третій матч, в разі необхідності, пройде 3 травня.

Нагадаємо, БК Рівне виграв другий матч півфінальної серії, здолавши на домашньому майданчику Київ-Баскет (77:73) та повернувши серію на третій матч у столицю. Третій матч між командами відбудеться у вівторок, 22 квітня.

Раніше Дніпро, вигравши півфінальну серію плейоф проти Черкаських Мавп із рахунком 2-0, став першим фіналістом сезону. Черкаські Мавпи продовжать виступ в цьому сезоні в серії за бронзові нагороди.