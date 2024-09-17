Київ-Баскет продовжив угоду з 21-річним захисником
ФБУ
Київ-Баскет продовжив співпрацю з атакувальним захисником Максимом Зайцевим. Для гравця це буде другий поспіль сезон у складі киян.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Деталі угоди не розголошуються.
21-річний атакувальний захисник долучився до Київ-Баскета під час минулого сезону. До цього він виступав за Будівельник і миколаївський Ніко-Баскет.
Минулого розіграшу Суперліги на його рахунку 22 поєдинки, де він у середньому набирав 7.7 очка, 2.2 підбирання та 1.3 передачі.
Напередодні Київ-Баскет повернув до складу досвідченого українського гравця.
Раніше ми повідомляли, що визначилися всі учасники наступного чемпіонату України з баскетболу.