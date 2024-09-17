Київ-Баскет продовжив угоду з 21-річним захисником

Київ-Баскет продовжив співпрацю з атакувальним захисником Максимом Зайцевим. Для гравця це буде другий поспіль сезон у складі киян.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються.

21-річний атакувальний захисник долучився до Київ-Баскета під час минулого сезону. До цього він виступав за Будівельник і миколаївський Ніко-Баскет.

Минулого розіграшу Суперліги на його рахунку 22 поєдинки, де він у середньому набирав 7.7 очка, 2.2 підбирання та 1.3 передачі.

Напередодні Київ-Баскет повернув до складу досвідченого українського гравця.

Раніше ми повідомляли, що визначилися всі учасники наступного чемпіонату України з баскетболу.