Київ-Баскет повернув до складу досвідченого українського гравця
Максим Сандул
Київ-Баскет
Максим Сандул та Київ-Баскет домовилися про співпрацю.
Про це інформує пресслужба столичної команди.
Термін контракту не вказаний. За Київ-Баскет баскетболіст грав у сезоні-2018/19.
В Україні 33-річний центровий також виступав за Київ, Будівельник, Запоріжжя, Тернопіль та Прометей. Також має досвід виступів за іспанську Манресу та Торунь, з яким ставав віцечемпіоном Польщі.
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