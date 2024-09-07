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Київ-Баскет повернув до складу досвідченого українського гравця

Руслан Травкін — 7 вересня, 08:40
Київ-Баскет повернув до складу досвідченого українського гравця
Максим Сандул
Київ-Баскет

Максим Сандул та Київ-Баскет домовилися про співпрацю.

Про це інформує пресслужба столичної команди.

Термін контракту не вказаний. За Київ-Баскет баскетболіст грав у сезоні-2018/19.

В Україні 33-річний центровий також виступав за Київ, Будівельник, Запоріжжя, Тернопіль та Прометей. Також має досвід виступів за іспанську Манресу та Торунь, з яким ставав віцечемпіоном Польщі.

Нагадаємо, Рівне вчора оголосило про підписання американського легіонера.

Київ-Баскет Сандул Суперліга з баскетболу

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