Київ-Баскет повернув до складу досвідченого українського гравця

Максим Сандул та Київ-Баскет домовилися про співпрацю.

Про це інформує пресслужба столичної команди.

Термін контракту не вказаний. За Київ-Баскет баскетболіст грав у сезоні-2018/19.

В Україні 33-річний центровий також виступав за Київ, Будівельник, Запоріжжя, Тернопіль та Прометей. Також має досвід виступів за іспанську Манресу та Торунь, з яким ставав віцечемпіоном Польщі.

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