Найкращий скорер Суперліги-2024/25 посилив Київ-Баскет

Склад фіналіста Суперліги-2024/25 Київ-Баскета поповнив один з найкращих гравців минулого сезону Михайло Бублик.

Про це столичний клуб повідомив у соцмережах.

У попередній кампанії 21-річний захисник виступав за БК Кривбас. За 33 хвилини на паркеті баскетболіст набирав у середньому 19,8 очка, 4,3 підбирання, 2,9 передачі. Рейтинг ефективності становив 14,9 (Топ-10 в лізі).

Михайло допоміг криворізькому колективу з п'ятого місця вийти у плейоф, де команда Олександра Ворони у двох матчах програла Черкаським Мавпам.

Своїми виступами Бублик виграв звання найкращого скорера та найбільш прогресуючого гравця сезону. Він також опинився у першій символічній збірній Суперліги.

Варто зазначити, що Михайло частіше за всіх (8 разів) потрапляв до символічних збірних ігрових тижнів чемпіонату України.

Нагадаємо, що Михайло Бублик опинився у заявці збірної України 3х3, яка розпочинає підготовку до відбору на чемпіонат Європи.

Раніше стало відомо, що Київ-Баскет продовжив контракт з 18-річним захисником Єгором Сушкіним.