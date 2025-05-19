Збірна України 3х3 розпочинає підготовку до відбору на чемпіонат Європи: хто потрапив у заявку

Вже найближчого вівторка, 20 травня, в Естонії розпочинається збір національної чоловічої збірної України з баскетболу 3х3 в межах підготовки до кваліфікації чемпіонату Європи, яка для нашої збірної пройде 7-8 червня у Бухаресті, Румунія.

Про це повідомила Федерація баскетболу України.

Готуватиметься команда у Таллінні, де заплановані спаринги з національною та збірною U-23 Естонії, а також участь у турнірі в Естонії.

Континентальна першість пройде 5-7 вересня 2025 року у Копенгагені, Данія. Там зіграють по 12 збірних: господарі, переможці чемпіонату Європи-2024, три кращі збірні за рейтингом, а також переможці кваліфікаційних турнірів.

Відбір на чемпіонат Європи збірна України зіграє 7-8 червня 2025 року у Бухаресті, Румунія. Суперниками будуть збірні Румунії, Латвії, Польщі, Угорщини, Греції, Туреччини, Бельгії, Хорватії, Іспанії та Швейцарії.

Команди будуть розбиті на чотири групи. По дві кращі команди з групи вийдуть до чвертьфіналу, де в плейоф розіграють путівки на чемпіонат Європи – їх отримують переможці півфіналів та переможець матчу за 3-є місце.

До розширеного складу збірної України увійшли 9 гравців:

Ілля Кабацюра (перший тренер – Ігор Кобець)

Євгеній Сорочан (перший тренер – Артур Гоголев)

Максим Закурдаєв (перший тренер – Ігор Овсянников)

Євген Балабан (перший тренер – Леонід Милосердний)

Ярослав Карпюк (перший тренер – Сергій Смітюх)

Лєв Кошеватський (перші тренери – Ірина Рябуха, Ігор Харченко)

Михайло Бублик (перший тренер – Людмила Коваль)

Олег Бондаренко (перший тренер – Микола Шкепу)

Дмитро Журавльов (перший тренер – Людмила Журавльова)

Готуватимуть збірну України головний тренер Володимир Холопов, асистентом буде Олександр Ворона.