Збірна України 3х3 розпочинає підготовку до відбору на чемпіонат Європи: хто потрапив у заявку
Вже найближчого вівторка, 20 травня, в Естонії розпочинається збір національної чоловічої збірної України з баскетболу 3х3 в межах підготовки до кваліфікації чемпіонату Європи, яка для нашої збірної пройде 7-8 червня у Бухаресті, Румунія.
Про це повідомила Федерація баскетболу України.
Готуватиметься команда у Таллінні, де заплановані спаринги з національною та збірною U-23 Естонії, а також участь у турнірі в Естонії.
Континентальна першість пройде 5-7 вересня 2025 року у Копенгагені, Данія. Там зіграють по 12 збірних: господарі, переможці чемпіонату Європи-2024, три кращі збірні за рейтингом, а також переможці кваліфікаційних турнірів.
Відбір на чемпіонат Європи збірна України зіграє 7-8 червня 2025 року у Бухаресті, Румунія. Суперниками будуть збірні Румунії, Латвії, Польщі, Угорщини, Греції, Туреччини, Бельгії, Хорватії, Іспанії та Швейцарії.
Команди будуть розбиті на чотири групи. По дві кращі команди з групи вийдуть до чвертьфіналу, де в плейоф розіграють путівки на чемпіонат Європи – їх отримують переможці півфіналів та переможець матчу за 3-є місце.
До розширеного складу збірної України увійшли 9 гравців:
- Ілля Кабацюра (перший тренер – Ігор Кобець)
- Євгеній Сорочан (перший тренер – Артур Гоголев)
- Максим Закурдаєв (перший тренер – Ігор Овсянников)
- Євген Балабан (перший тренер – Леонід Милосердний)
- Ярослав Карпюк (перший тренер – Сергій Смітюх)
- Лєв Кошеватський (перші тренери – Ірина Рябуха, Ігор Харченко)
- Михайло Бублик (перший тренер – Людмила Коваль)
- Олег Бондаренко (перший тренер – Микола Шкепу)
- Дмитро Журавльов (перший тренер – Людмила Журавльова)
Готуватимуть збірну України головний тренер Володимир Холопов, асистентом буде Олександр Ворона.