Битва Київ-Баскета та Харківських Соколів, матчі середняків, Старий Луцьк зіграє з Дніпром у Суперлізі
Сьогодні, 25 жовтня, четвертий ігровий тиждень регулярного сезону Суперліги-2025/26 продовжиться чотирма матчами.
Першими на майданчик в Івано-Франківську вийдуть гравці Старого Луцька та Дніпра, команд з протилежними долями. Поки луцький колектив під керівництвом нового тренера перебуває у пошуку своєї першої перемоги, чинний чемпіон України ще не зазнав жодної поразки.
Одразу після них відбудеться головний матч цього ігрового дня, адже на паркеті зійдуться друга та третя команда чемпіонату – Київ-Баскет зіграє з Харківськими Соколами. Кияни, як і Дніпро, ще не програвали цього сезону, у той час, як перемога виведе харків'ян на друге місце.
Потім проходитиме зустріч Прикарпаття-Говерли та Запоріжжя, команд з різних половин турнірної таблиці, а закриватимуть цей день Рівне та Черкаські Мавпи.
Суперліга – регулярний сезон
25 жовтня
13:00 Старий Луцьк – Дніпро
15:00 Київ-Баскет – Харківські Соколи
16:00 Прикарпаття-Говерла – Запоріжжя
18:00 Рівне – Черкаські Мавпи
Турнірна таблиця Суперліги
Нагадаємо, що вчора, 24 жовтня, Дніпро здобув свою шосту перемогу з шести можливих у сезоні Суперліги.