Битва Київ-Баскета та Харківських Соколів, матчі середняків, Старий Луцьк зіграє з Дніпром у Суперлізі

Сьогодні, 25 жовтня, четвертий ігровий тиждень регулярного сезону Суперліги-2025/26 продовжиться чотирма матчами.

Першими на майданчик в Івано-Франківську вийдуть гравці Старого Луцька та Дніпра, команд з протилежними долями. Поки луцький колектив під керівництвом нового тренера перебуває у пошуку своєї першої перемоги, чинний чемпіон України ще не зазнав жодної поразки.

Одразу після них відбудеться головний матч цього ігрового дня, адже на паркеті зійдуться друга та третя команда чемпіонату – Київ-Баскет зіграє з Харківськими Соколами. Кияни, як і Дніпро, ще не програвали цього сезону, у той час, як перемога виведе харків'ян на друге місце.

Потім проходитиме зустріч Прикарпаття-Говерли та Запоріжжя, команд з різних половин турнірної таблиці, а закриватимуть цей день Рівне та Черкаські Мавпи.

Суперліга – регулярний сезон

25 жовтня

13:00 Старий Луцьк – Дніпро

15:00 Київ-Баскет – Харківські Соколи

16:00 Прикарпаття-Говерла – Запоріжжя

18:00 Рівне – Черкаські Мавпи

Турнірна таблиця Суперліги

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що вчора, 24 жовтня, Дніпро здобув свою шосту перемогу з шести можливих у сезоні Суперліги.