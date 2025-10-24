БК Запоріжжя без проблем здолав Старий Луцьк, перемога Дніпра над Говерлою

Сьогодні, 24 жовтня в межах першого дня четвертого ігрового тижня Суперліги України з баскетболу 2025/2026 відбулося 2 матчі.

У першому поєдинку головний аутсайдер Суперліги Старий Луцьк приймав БК Запоріжжя. Гості у цьому матчі виглядали значно краще, ніж господарі, тому поєдинок завершився з рахунком 65:93 на користь БК Запоріжжя. Найрезультативнішим гравцем матчу став американський легіонер Ейса. Він набрав 22 очки, а також зробив 16 підбирань.

Далі відбувся матч між Говерлою з Івано-Франківська та Дніпром. Поєдинок виявився конкурентним, однак гості були активніші у матчі та здобули перемогу з рахунком 69:80. Найбільше очок у матчі заробив 36-річний форвард Дніпра Станіслав Тимофеєнко. На його рахунку 20 очок та 10 підбирань.

Суперліга 2025/2026 – регулярний сезон

18 жовтня

Старий Луцьк – Запоріжжя 65:93 (14:16, 18:24, 10:28, 23:25)

Говерла – Дніпро 69:80 (14:27, 13:18, 23:20, 19:15)

Раніше ми писали, що БК Старий Луцьк отримав нового тренера.