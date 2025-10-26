Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Київ-Баскет зустрінеться із Черкаськими Мавпами, битва аутсайдерів, Рівне прийме Харківських Соколів у Суперлізі

Олексій Погорелов — 26 жовтня 2025, 08:22
Київ-Баскет зустрінеться із Черкаськими Мавпами, битва аутсайдерів, Рівне прийме Харківських Соколів у Суперлізі
ФБУ

Сьогодні, 26 жовтня, відбудуться останні чотири матчі четвертого ігрового тижня регулярного сезону української Суперліги-2025/26.

Цей день відкриватимуть Київ-Баскет та Черкаські Мавпи. Вчора, 25 жовтня, столичний колектив зазнав першої поразки у сезоні, а тому він захоче повернутися на переможний шлях.

Після цього проходитиме матч двох аутсайдерів чемпіонату України, а саме Кривбаса та Ніко-Баскета. В обох команд по одній перемозі після перших шести ігор сезону.

В останньому поєдинку четвертого ігрового тижня Харківські Соколи у статусі другої команди Суперліги зіграють із Рівним. 

Суперліга – регулярний сезон
26 жовтня

13:00 Київ-Баскет – Черкаські Мавпи

14:00 Кривбас – Ніко-Баскет

16:00 Рівне – Харківські Соколи

Турнірна таблиця Суперліги

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що нещодавно один з клубів української Суперліги отримав нового головного тренера.

баскетбол Київ-Баскет Суперліга Україна Харківські Соколи БК Кривбас БК Черкаські Мавпи БК Рівне Суперліга з баскетболу Ніко-Баскет

Суперліга

Битва Київ-Баскета та Харківських Соколів, матчі середняків, Старий Луцьк зіграє з Дніпром у Суперлізі
Старий Луцьк підвищив колишнього асистента до посади головного тренера
Рівне спробує завдати Київ-Баскету першої поразки у сезоні, Дніпро прийматиме Кривбас у Суперлізі
Дніпро зіграє з Ніко-Баскет, Запоріжжя проти Кривбаса, Черкаські Мавпи зустрінуться з Говерлою
Помер колишній гравець клубів Суперліги та збірної України Носков

Останні новини