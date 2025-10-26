Київ-Баскет зустрінеться із Черкаськими Мавпами, битва аутсайдерів, Рівне прийме Харківських Соколів у Суперлізі
Сьогодні, 26 жовтня, відбудуться останні чотири матчі четвертого ігрового тижня регулярного сезону української Суперліги-2025/26.
Цей день відкриватимуть Київ-Баскет та Черкаські Мавпи. Вчора, 25 жовтня, столичний колектив зазнав першої поразки у сезоні, а тому він захоче повернутися на переможний шлях.
Після цього проходитиме матч двох аутсайдерів чемпіонату України, а саме Кривбаса та Ніко-Баскета. В обох команд по одній перемозі після перших шести ігор сезону.
В останньому поєдинку четвертого ігрового тижня Харківські Соколи у статусі другої команди Суперліги зіграють із Рівним.
Суперліга – регулярний сезон
26 жовтня
13:00 Київ-Баскет – Черкаські Мавпи
14:00 Кривбас – Ніко-Баскет
16:00 Рівне – Харківські Соколи
Турнірна таблиця Суперліги
Нагадаємо, що нещодавно один з клубів української Суперліги отримав нового головного тренера.