Київ-Баскет зустрінеться із Черкаськими Мавпами, битва аутсайдерів, Рівне прийме Харківських Соколів у Суперлізі

Сьогодні, 26 жовтня, відбудуться останні чотири матчі четвертого ігрового тижня регулярного сезону української Суперліги-2025/26.

Цей день відкриватимуть Київ-Баскет та Черкаські Мавпи. Вчора, 25 жовтня, столичний колектив зазнав першої поразки у сезоні, а тому він захоче повернутися на переможний шлях.

Після цього проходитиме матч двох аутсайдерів чемпіонату України, а саме Кривбаса та Ніко-Баскета. В обох команд по одній перемозі після перших шести ігор сезону.

В останньому поєдинку четвертого ігрового тижня Харківські Соколи у статусі другої команди Суперліги зіграють із Рівним.

Суперліга – регулярний сезон

26 жовтня

13:00 Київ-Баскет – Черкаські Мавпи

14:00 Кривбас – Ніко-Баскет

16:00 Рівне – Харківські Соколи

Турнірна таблиця Суперліги

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що нещодавно один з клубів української Суперліги отримав нового головного тренера.