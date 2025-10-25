Соколи завдали Київ-Баскету першої поразки в сезоні, перемоги Дніпра та Черкаських Мавп у Суперлізі

Сьогодні, 25 жовтня, четвертий ігровий тиждень регулярного сезону Суперліги-2025/26 продовжився чотирма матчами.

Харківські Соколи у центральному матчі ігрового дня здолали Київ-Баскет, нанісши столичному колективу першу поразку у сезоні.

Найрезультативнішим гравцем поєдинку став Єгор Сушкін набрав 22 очка. У Сокола найрезультативнішим став Вадим Заплотинський з 16 очками.

Дніпро у напруженому поєдинку обіграв Старий Луцьк та продовжив серію перемог до 7 ігор. Найкращим гравцем матчу став капітан чемпіонів України Станіслав Тимофеєнко, у якого 22 очка, 9 підбирань, 4 перехоплення та 3 передачі.

Прикарпаття-Говерла в Івано-Франківську здолала БК Запоріжжя. Доля зустрічі вирішилась в овертаймі, який краще провели господарі майданчика.

Суперліга 2025/2026 – регулярний сезон

25 жовтня

Старий Луцьк – Дніпро 79:85 (24:23, 18:23, 17:21, 20:18)

Старий Луцьк: Дюпін 13 + 5 перехоплень, Ніколайчук 12 + 6 підбирань + 2 блок-шота, Третяк 8 + 3 передачі – 6 втрат, Петренко 6, Товкач 5 — старт, Лесик 19 + 10 підбирань, Михайлов 8 + 4 передачі, Троцик 5, Тимощук 3

Дніпро: Тимофеєнко 22 + 9 підбирань + 4 перехоплення + 3 передачі, Загреба 22, Конєв 19 + 6 передач, Колдомасов 5 + 8 передач + 7 підбирань + 2 блок-шота + 2 перехоплення, Закурдаєв 5 + 5 передач — старт, Сорочан 11 + 5 підбирань – 3 втрати, Горобченко 1, Дружелюбов 0, Бондарчук 0

Київ-Баскет – Харківські Соколи 75:78 (22:18, 25:23, 15:22, 13:15)

Київ-Баскет: Колаволе 11, Сушкін 22, Клевзуник 12 + 12 підбирань, Мочалов 1, Сандул 2 + 7 підбирань + 4 передачі – старт; Карпюк 9 + 7 підбирань, Романиця 8 + 5 підбирань, Маліч 6, Смітюх 4.

Харківські Соколи: Заплотинський 16 + 8 підбирань, Соловйов 10 + 6 підбирань, Нікітін 8 + 5 підбирань, Клімов 13, Хохоник 12 + 5 підбирань + 6 передач – старт; Клебан 11, Мартинов 6, Максим Безима 2, Микита Безима 0, Шавгаров 0

Рівне – Черкаські Мавпи 70:74 (12:21, 18:13, 24:18, 16:22)

Рівне-ОШВСМ: Поносов 10 + 4 підбирання + 3 передачі, Тимощук 6 + 5 підбирань, Шептицький 0, Трейлор 20 + 3 підбирання + 5 перехоплень, Дюпрі 6 + 11 підбирань – старт; Коровяков 15 + 4 підбирання, Хайнс 10 + 4 підбирання + 3 передачі, Головчик 3, Шепелев 2, Михайлович 0, Рябой 0.

Черкаські Мавпи: Марченко 7 + 4 підбирання, Кошеватський 24 + 4 підбирання + 4 передачі, Дібіамака 9 + 7 підбирань, Голенков 6, Агафонов 12 + 5 підбирань + 3 передачі – старт; Пирогов 11 + 4 підбирання, Холод 3, Гемлін 2 + 5 підбирань, Упир 0, Фесун 0.

Прикарпаття-Говерла – Запоріжжя 76:73 ОТ (10:16, 18:10, 22:19, 15:20, 11:8)

Прикарпаття-Говерла: Рід 12 + 5 підбирань + 6 передач, Іванов 2, Кабацюра 29 + 12 підбирань, Старцев 12 + 7 підбирань + 7 передач, Морозов 17 + 9 підбирань – старт; Чугунов 2, Дмитренко 2, Марків 0, Дроздов 0

Запоріжжя: Ліщина 10 + 5 підбирань, Метьюз 8 + 5 передач, Ейса 21 + 18 підбирань, Ловінгс 6 + 6 передач, Буц 14 + 8 підбирань – старт; Кіктєв 12 + 5 підбирань, Величко 2, Кліманов 0

Нагадаємо, що вчора, 24 жовтня, Дніпро здобув свою шосту перемогу з шести можливих у сезоні Суперліги.