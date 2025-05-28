Немає достатнього відпочинку: Керр звинуватив НБА у травмі Каррі

Головний тренер Голден Стейт Стів Керр вважає, що напружений графік його команди став причиною травми Стефена Каррі.

Слова 59-річного фахівця наводить BasketNews.

Каррі зазнав розтягнення лівого підколінного сухожилля 1-го ступеня під час першого матчу півфінальної серії плейоф НБА проти Міннесоти. Через цю травму 37-річний баскетболіст більше не виходив на паркет, а "воїни" програли серію 1-4, в результаті чого залишили постсезон.

На думку Керра, НБА могла б уникнути втрати однієї з головних зірок ліги, якби був складений більш зручний графік ігор.

"Хто з більшою ймовірністю зможе витримати суворі вимоги темпу, простору та графіку гри через день: молодші гравці чи старші? Молодші. Найважливішим моментом у всьому цьому є темп і простір, а також те, наскільки більший кілометраж долають гравці. Ви бачите всі ці травми... Я не думаю, що гравці отримують достатньо відпочинку. 100%, Каррі травмувався, бо грав через 48 годин після того, як провів 46 хвилин сьомої гри в Х'юстоні. Якби у нього був зайвий день або два... Ми не можемо цього довести, але я не сумніваюся, виходячи з нашого розуміння наукової літератури, що травма підколінного сухожилля була результатом недостатнього відновлення і втоми", – сказав Керр.

Нагадаємо, що Стефен Каррі опинився у другій символічній збірній минулого регулярного сезону НБА.

Раніше Стів Керр заявив, що за здорового Каррі Голден Стейт мав усі шанси стати чемпіоном НБА.