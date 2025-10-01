Тіньова схема "воїнів": Голден Стейт відрахує щойно підписаного Каррі, щоб перепідписати пізніше

Возз'єднання братів Стефа та Сета Каррі у складі Голден Стейт Ворріорз відбудеться пізніше запланованого.

Про це повідомляє Golden State Of Mind.

Разом із оголошенням про перепідписання Джонатана Кумінги, було оголошено про перехід Сета Каррі до Ворріорз. Уперше в їхніх професійних кар'єрах Сет та Стеф опинилися в одній команді.

Але союз братів буде відкладений до листопада. Річ у тім, що перепідписання Кумінги не дозволить Голден Стейт підписувати інших гравців до 15 листопада. Проте згодом ГСВ взяли Сета Каррі на контракт Exhibit 9.

Така угода не передбачає гарантованих грошей, тому "воїни" можуть залишити 35-річного снайпера в складі команди протягом тренувального табору. Потім, перед початком сезону, його відрахують, і в середині листопада команда зможе підписати з ним повністю гарантований мінімальний ветеранський контракт.

Нагадаємо, що Голден Стейт відкриватиме новий регулярний сезон НБА матчем проти Лейкерс, який відбудеться в ніч на 22 жовтня.

Раніше стало відомо, що дебютант НБА Максим Шульга вже змінив свій ігровий номер у Бостоні ще до початку кампанії.