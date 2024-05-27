Ірвінг та Дончич встановили історичний рекорд в плей-оф НБА

Захисники Даллас Маверікс Кайрі Ірвінг та Лука Дончич встановили історичне досягнення у третьому матчі фіналу Західної конференції НБА проти Міннесоти Тімбервулвз.

Гравці набрали в поєдинку по 33 очки кожен. Відтак Дончич та Ірвінг записали на свій рахунок як мінімум 30 очок в одному матчі втретє протягом плей-оф. За останні 50 років подібне не вдавалося жодній парі захисників.

Kyrie Irving and Luka Doncic are the first starting backcourt to each have at least 30 points in the same game 3 times in a postseason in the last 50 years, per @ESPNStatsInfo. — Anthony Gharib (@GharibSports) May 27, 2024

Зазначимо, що в четвертій чверті Ірвінг і Дончич набрали 21 очко, більше ніж всі гравці Міннесоти разом взяті (20).

Нагадаємо, Даллас переміг Міннесоту з рахунком 116:107 та досяг переваги у серії — 3:0.

У фіналі Східної конференції складається аналогічна ситуація. Там Бостон веде у серії з Індіаною з рахунком 3:0.