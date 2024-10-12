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Зірка НБА образився на збірну США і готовий зіграти за Австралію на майбутній Олімпіаді

Олексій Мурзак — 12 жовтня, 17:58
Зірка НБА образився на збірну США і готовий зіграти за Австралію на майбутній Олімпіаді
Кайрі Ірвінг
Getty Images

Зірковий розігруючий клубу НБА Даллас Маверікс Кайрі Ірвінг на наступній Олімпіаді може зіграти не за команду США, а за збірну Австралії.

Про це повідомляє The Athletic.

Ірвінг був розчарований тим, що його не викликали в збірну США на Олімпіаду 2024 року в Парижі.

"Я граю за збірну США із 17 років. Виграв три золоті медалі. Не сказав би, що було прикро не отримати шансу, але це було дивно.

Я народився в Австралії, і із задоволенням зіграв би за збірну. Не думаю, що шанси великі зараз. Все залежить від рішення Олімпійського комітету", – сказав Кайрі.

У баскетболіста подвійне громадянство, але зіграти за Австралію він зможе лише після дозволу збірної США та ФІБА.

Нагадаємо, що збірна США в Парижі вп'яте поспіль стала олімпійськими чемпіонами, обігравши у фіналі команду Франції - 98:87.

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