Зірка НБА образився на збірну США і готовий зіграти за Австралію на майбутній Олімпіаді

Зірковий розігруючий клубу НБА Даллас Маверікс Кайрі Ірвінг на наступній Олімпіаді може зіграти не за команду США, а за збірну Австралії.

Про це повідомляє The Athletic.

Ірвінг був розчарований тим, що його не викликали в збірну США на Олімпіаду 2024 року в Парижі.

"Я граю за збірну США із 17 років. Виграв три золоті медалі. Не сказав би, що було прикро не отримати шансу, але це було дивно.

Я народився в Австралії, і із задоволенням зіграв би за збірну. Не думаю, що шанси великі зараз. Все залежить від рішення Олімпійського комітету", – сказав Кайрі.

У баскетболіста подвійне громадянство, але зіграти за Австралію він зможе лише після дозволу збірної США та ФІБА.

Нагадаємо, що збірна США в Парижі вп'яте поспіль стала олімпійськими чемпіонами, обігравши у фіналі команду Франції - 98:87.