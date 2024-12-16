Дреймонд Грін: Захищатися проти Ірвінга набагато складніше, ніж проти Дончича

Форвард Голден Стейт Ворріорз Дреймонд Грін вважає, що грати в захисті проти Кайрі Ірвінга куди складніше, ніж проти Луки Дончича.

Слова 34-річного баскетболіста наводить TheSportsRush.

"Як би божевільно це не звучало, Лука, мабуть, має більший дефіцит в атаці, ніж Кайрі. І це божевілля, тому що Лука – один з найкваліфікованіших, один з найкращих гравців, яких ми коли-небудь бачили", – сказав Дреймонд.

Лука Дончич та Кайрі Ірвінг проводять другий спільний повноцінний сезон у складі Далласа. Минулого року їм вдалося довести команду з Техасу до Фіналу НБА, де Маверікс поступилися Бостону у п'яти матчах.

Варто зазначити, що цієї ночі відбудеться поєдинок між Голден Стейт та Далласом. Це протистояння розпочнеться о 03:30 за київським часом.

Цікаво, що зараз команди є сусідами у таблиці Західної конференції. Маверікс ідуть четвертими з балансом перемог 16-9, а Ворріорз розташовуються п'ятими, вигравши 14 з 24 матчів.

Раніше стало відомо, що Голден Стейт домовився з Брукліном про обмін гравця на позицію, яку "воїни" хотіли закрити.