Бостон Михайлюка переміг Індіану в третьому матчі фіналу Східної конференції НБА

У ніч на 26 травня відбувся третій матч фіналу Східної конференції Національної баскетбольної асоціації (НБА), в якому Бостон переміг Індіану.

Поєдинок завершився з рахунком 114:111. Найкращим гравцем зустрічі став нападник Селтікс Джейсон Тейтум, який набрав 36 очок, зробив 10 підбирань та віддав 6 передачі.

А лідером Індіани став захисник Ендрю Нембхард, у якого в активі 32 очка, 4 підбирання та 9 передач. Ця звитяга дозволила Бостону впритул наблизитися до перемоги у серії (3:0). Для виходу у фінальний етап їм треба виграти лише 1 гру.

Зазначимо, що українець Святослав Михайлюк весь матч провів у запасі Селтікс.

НБА — фінал Східної конференції

Третій матч

24 травня

Індіана — Бостон 111:114 (31:32, 38:25, 21:24, 21:33)

(Рахунок серії — 0:3)

Наступний поєдинок серії відбудеться 28 травня в Індіанаполісі.

Нагадаємо, у фіналі Західної конференції НБА Даллас дотиснув Міннесоту та вийшов на рахунок 2:0 у серії.