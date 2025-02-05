Ірвінг – про обмін Дончича: Даллас втратив свого маленького словенського президента

Зірковий захисник Далласа Кайрі Ірвінг висловився на тему обміну його вже колишнього одноклубника Луки Дончича в Лейкерс.

Слова 32-річного баскетболіста наводить ESPN.

"Я просто в шоці. Ви просто не уявляєте, що збираєтесь лягати спати, а потім дізнаєтесь такі новини. Зараз я все ще горюю. Я сумую за своїм братом. Це дивний випадок в історії НБА, частиною якого ми стали, але в той же час це природа нашого бізнесу, і це безжалісний бізнес. Тож треба бути готовим зібрати уламки і бігти до чемпіонства. Це кінцева мета і те, заради чого я граю, і те, що інші хлопці також є чемпіонами, допомагає мені в цьому. Але в той же час ми повинні визнати, що нашого маленького словенського президента більше немає, і ми повинні пристосуватися", – сказав Кайрі.

Чемпіон НБА 2016 року звернувся до фанатів, які не можуть зрозуміти, навіщо генменеджер Мавс Ніко Гаррісон відмовився від франчайза.

"Це бізнес, це набагато вище моєї зарплати, і я просто повинен пристосуватися і бути готовим прийняти моїх нових одноклубників з розпростертими обіймами. Я знаю, що вони (фанати) теж це відчувають. Я теж це відчуваю, хлопці. Тож, так, це просто період адаптації. Я не хочу применшувати значення цього, або не поважати наших нових хлопців. Вони допоможуть нам перемогти і наблизитися до чемпіонства, але, як і всі інші вдома, коли ти бачиш це здалеку, це боляче".

Нагадаємо, що тепер Кайрі Ірвінг виступатиме разом з Ентоні Девісом та Максом Крісті, які поповнили склад Далласа в результаті обміну Луки Дончича в Лейкерс.

Цікаво, що раніше захисник Голден Стейт Денніс Шрьодер назвав дедлайн обмінів НБА "сучасним рабством", коментуючи цей блокбастерний трейд Дончича та Девіса.