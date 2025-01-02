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Таунс стає зіркою Нікс, повторивши досягнення Юїнга 30-річної давнини

Олексій Погорелов — 2 січня 2025, 17:32
Таунс стає зіркою Нікс, повторивши досягнення Юїнга 30-річної давнини
Каррл-Ентоні Таунс
SNY

Центровий Нью-Йорк Нікс Карл-Ентоні Таунс повторив досягнення легенди франшизи Патріка Юїнга. КАТ став лише другим гравцем за останні 34 роки, який набрав 30+ очок та 20+ підбирань у більш ніж одному матчі одного регулярного сезону.

Про це досягнення баскетболіста повідомляє BasketNews.

Таунс зібрав лінію з 31 очка, 21 підбирання, 4 передач, одного перехоплення та одного блок-шота у грі з Ютою (119:103).

Єдиним гравцем Нікс, якому вдалося досягти цього, був не хто інший, як член Зали слави Патрік Юїнг, легендарна постать в історії організації. Юїнг відзначився подібними показниками у 1995 році у трьох поєдинках поспіль.

Карл-Ентоні Таунс набирає 24,9 очка, 13,7 підбирання та 3,3 передачі в середньому у 32 матчах у своєму дебютному сезоні за Нью-Йорк, який іде третім на Сході з балансом перемог 24-10.

Раніше стало відомо, що минулої ночі історичним досягненням відзначився ще й Нікола Йокич з Денвера.

Нью-Йорк Нікс Карл-Ентоні Таунс НБА

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