Грузинський бігмен Сан-Антоніо встановив рекорд результативності НБА

Бігмен Сан-Антоніо Сперс Сандро Мамукелашвілі став рекордсменом НБА, набравши найбільшу кількість очок в історії ліги за менш ніж 20 хвилин на майданчику.

Про це повідомляє сайт НБА.

Ця історична подія відбулася минулої ночі, коли "шпори" обіграли Нью-Йорк з рахунком 120:105.

Мамукелашвілі провів на паркеті 19 хвилин 27 секунд, за які набрав рекордні для себе 34 очки, реалізувавши 13 з 14 кидків (7 з 7 з-за дуги). Це найкращий показник з сезону-1951/52, коли офіційно почали рахувати хвилини.

A CAREER night for Sandro Mamukelashvili ‼️



34 PTS

13-14 FGM

7-7 3PM

9 REB



...in only 19 minutes played 🤯 pic.twitter.com/Rqd35fPhZl — NBA (@NBA) March 20, 2025

До того ж, Сандро став четвертим гравцем в історії НБА, який набрав 30+ очок менш ніж за 20 хвилин гри, приєднавшись до Джейлена Брауна (33), Кевіна Лава (32) та Кевіна Дюранта (30).

У нинішньому сезоні Сандро Мамукелашвілі провів 46 матчів, у яких набирав у середньому 5 очок та 2,4 підбирання. Сан-Антоніо посідає тринадцяте місце на Заході з балансом перемог 29-39.

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