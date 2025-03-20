Юта без Михайлюка переграла Вашингтон, Лейкерс здолали Денвер в НБА

У ніч з 19 на 20 березня відбулась низка матчів в межах Національної баскетбольної ліги.

Лос-Анджелес Лейкерс без Олексія Леня у складі здолали Денвер. Український баскетболіст провів весь матч на лаві для запасних. Юта Джаз також здобула свою перемогу, проте Святослав Михайлюк у заявку на поєдинок не потрапив через травму стопи.

НБА-2024/25 – регулярний чемпіонат

20 березня

Індіана – Даллас 135:131 (33:21, 35:36, 22:34, 45:40)

Орландо – Х'юстон 108:116 (23:28, 29:28, 20632, 36:28)

Маямі – Детройт 113:116 (32:22, 28:36, 20:32, 28:36)

Міннесота – Нью-Орлеан 115:119 (30:24, 31:38, 30:34, 24:23)

Сан-Антоніо – Нью-Йорк 120:105 (29:20, 38:23, 16:29, 37:33)

Юта – Вашингтон 128:112 (31:35, 33:28, 33:25, 31:24)

Лейкерс – Денвер 120:108 (46:29, 27:30, 32:18, 15:31)

Портленд – Мемфіс 115:99 (38:29, 33:29, 25:31, 19:10)

Сакраменто – Клівленд 123:119 (15:22, 32:34, 43:32, 33:31)

Фінікс – Чикаго 127:121 (31:22, 32:29, 36:33, 28:37)

Оклахома – Філадельфія 133:100 (42:26, 28:30, 33:18, 30:26)

Раніше стало відомо, що зірковий форвард Сакраменто пропустить понад тиждень через травму.