Харт і Таунс вписали себе в історію Нью-Йорк Нікс видатним виступом у матчі НБА

Джош Харт та Карл-Ентоні Таунс стали першим дуетом в історії Нью-Йорк Нікс, який оформив по трипл-даблу в одному матчі.

Про це повідомляє сайт НБА.

Ця історична подія відбулася минулої ночі, коли Нью-Йорк обіграв Даллас (128:113). Харт записав на свій рахунок 16 очок, 12 підбирань та 11 передач, а Таунс зробив 26 + 12 +11. Це був 17-й випадок в історії НБА, коли два партнери по команді зробили трипл-дабл в одній грі.

Варто зазначити, що для Джоша Харта це був дев'ятий трипл-дабл у сезоні, що також є рекордом Нікс. Раніше 30-річний свінгмен ділив його з членом Залу слави Клайдом Фрейзером (сезон-1968/69). Цікаво, що до старту минулого сезону Харт не робив жодного трипл-дабла у своїй кар'єрі.

На даний момент Нью-Йорк посідає третє місце в таблиці Східної конференції. Команда Тома Тібодо виграла 45 матчів з 71.

Раніше стало відомо, що цієї ж ночі історичні рекорди встановили Оклахома та її головна зірка Шай Гілджес-Александер.