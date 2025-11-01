Ще більше проблем: фіналіст НБА втратив на 3 місяці гравця основної ротації

Форвард Індіани Пейсерс Обі Топпін більше не допоможе своїй команді у цьому році через проблеми з ногою.

Про це повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, у 27-річного баскетболіста діагностували стресовий перелом п'ятої плеснової кістки правої стопи. Ця травма потребує хірургічного втручання, через яке гравець пропустить наступні три місяці.

"Ймовірно, не варто про це говорити до 1 лютого, через три місяці. Ось це його ситуація", – прокоментував травму свого підопічного головний тренер Індіани Рік Карлайл.

Обі Топпін провів на паркеті всього 17 хвилин у своєму останньому на даний момент матчі, у якому Індіана програла Міннесоті (110:114). У перших трьох іграх сезону форвард набирав у середньому 14 очок і 6,7 підбирання. У кожному зі своїх перших п'яти сезонів в НБА Топпін зіграв щонайменше 62 матчі.

Фіналіст минулого сезону НБА продовжує страждати від травм. Топпін приєднався в лазареті до Тайріза Халібертона, Ті Джея МакКоннелла, Бенедікта Матуріна, Ендрю Нембхарда, Кема Джонса та Джонні Ферфі.

На даний момент Індіана є однією з трьох команд ліги, яка ще не здобула жодної перемоги в цьому сезоні. Серед таких колективів також опинилися Бруклін (0-5) та Новий Орлеан (0-5).

Нагадаємо, що сьогодні, 1 листопада, Пейсерс без усіх своїх травмованих гравців зазнали поразки від Атланти у першому турі групового етапу Кубку НБА.