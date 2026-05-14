Плеханов залишив посаду головного тренера Харківських Соколів

Харківські Соколи оголосили про припинення співпраці з головним тренером команди Валерієм Плехановим.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Нагадаємо, Харківські Соколи у сезоні 2025/26 повернулися до національної Суперліги у статусі чемпіонів Вищої ліги.

Регулярний сезон під керівництвом Плеханова команда завершила на другій позиції. У плейоф Соколи дійшли до півфіналу, де зазнали поразки від Київ-Баскета, а в "бронзовій" серії поступилися БК Рівне.

Для Плеханова це був уже другий етап роботи на чолі Харківських Соколів. Раніше 53-річний фахівець тренував клуб до початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну – в сезоні 2021/22, який був призупинений. Тоді харківська команда посіла 5-те місце.

Нагадаємо, чемпіоном першості став БК Дніпро, який у фінальній серії здолав Київ-Баскет.