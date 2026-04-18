Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Битва за фінал: Київ-Баскет поступився Харківським Соколам у другому матчі півфінальної серії Суперліги

Олександр Булава — 18 квітня 2026, 15:19
У суботу, 18 квітня, в Києві відбудеться другий матч серії 1/2 фіналу плейоф Суперліги, в якому столичний Київ-Баскет поступився Харківським Соколам.

Зустріч завершилась з рахунком 82:72.

Найрезультативнішими гравцями зустрічі стали захисник киян Денис Клевзуник, в активі якого 23 очки, 9 підбирань та 4 передачі, а також оборонець Соколів Максим Нікітін — 23 очки та 6 підбирань.

Суперліга України з баскетболу
1/2 фіналу, Другий матч
18 квітня

Київ-Баскет – Харківські Соколи 72:82 (18:26, 21:23, 17:16, 16:17)

Вирішальний, третій матч між командами відбудеться у вівторок, 21 квітня, о 13:00.

Нагадаємо, раніше в іншій парі півфіналістів чинний чемпіон першості Дніпро обіграв БК Рівне.

Київ-Баскет Харківські Соколи Суперліга з баскетболу

Київ-Баскет

Київ-Баскет переміг Харківських Соколів у першому матчі півфінальної серії плейоф Суперліги
Київ-Баскет обіграв Запоріжжя на шляху в півфінал Суперліги
Злий Дніпро, непередбачуваний "другий ешелон": чого чекати від плейоф Суперліги
Київ-Баскет розгромив Прикарпаття-Говеру та став новим володарем Кубку України
Київ-Баскет сенсаційно переміг Дніпро та вийшов у фінал Кубку України

Останні новини