Битва за фінал: Київ-Баскет поступився Харківським Соколам у другому матчі півфінальної серії Суперліги
ФБУ
У суботу, 18 квітня, в Києві відбудеться другий матч серії 1/2 фіналу плейоф Суперліги, в якому столичний Київ-Баскет поступився Харківським Соколам.
Зустріч завершилась з рахунком 82:72.
Найрезультативнішими гравцями зустрічі стали захисник киян Денис Клевзуник, в активі якого 23 очки, 9 підбирань та 4 передачі, а також оборонець Соколів Максим Нікітін — 23 очки та 6 підбирань.
Суперліга України з баскетболу
1/2 фіналу, Другий матч
18 квітня
Київ-Баскет – Харківські Соколи 72:82 (18:26, 21:23, 17:16, 16:17)
Вирішальний, третій матч між командами відбудеться у вівторок, 21 квітня, о 13:00.
Нагадаємо, раніше в іншій парі півфіналістів чинний чемпіон першості Дніпро обіграв БК Рівне.