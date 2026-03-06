Рівне дотиснуло Черкаські Мавпи у матчі Суперліги
У п'ятницю, 6 березня, відбувся матч регулярного чемпіонату Суперліги, в якому Рівне в овертаймі обіграло Черкаські Мавпи.
Зустріч завершилась з рахунком 77:76.
Найрезультативнішим гравцем поєдинку став американський центровий Джейлен Дюпрі, в активі якого 18 очок та 11 підбирань.
Суперліга – Регулярний чемпіонат
6 березня
Рівне – Черкаські Мавпи 77:76 (18:17, 21:20, 15:20, 16:13, ОТ – 7:6)
Напередодні Рівне підписало контракт з американським захисником Демаріусом Джейкобсом.
Раніше повідомлялося, що колишній баскетболіст молодіжної збірної України Ростислав Кабанов залишив Ніко-Баскет.