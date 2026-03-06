Рівне дотиснуло Черкаські Мавпи у матчі Суперліги

У п'ятницю, 6 березня, відбувся матч регулярного чемпіонату Суперліги, в якому Рівне в овертаймі обіграло Черкаські Мавпи.

Зустріч завершилась з рахунком 77:76.

Найрезультативнішим гравцем поєдинку став американський центровий Джейлен Дюпрі, в активі якого 18 очок та 11 підбирань.

Суперліга – Регулярний чемпіонат

6 березня

Рівне – Черкаські Мавпи 77:76 (18:17, 21:20, 15:20, 16:13, ОТ – 7:6)

Напередодні Рівне підписало контракт з американським захисником Демаріусом Джейкобсом.

Раніше повідомлялося, що колишній баскетболіст молодіжної збірної України Ростислав Кабанов залишив Ніко-Баскет.