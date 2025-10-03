Нью-Йорк переміг Філадельфію у першому передсезонному матчі, Лень набрав 5 очок у дебюті за Нікс

Вчора, 2 жовтня, в Абу-Дабі стартувала серія передсезонних матчів Національної баскетбольної асоціації.

У першому поєдинку вийшли баскетболісти Нью-Йорка та Філадельфії. У складі Нікс з'явився український центровий Олексій Лень, який підписав з клубом контракт на термін проведення тренувального табору.

Своїми виступами у передсезонних іграх Лень сподівається заслужити від Нью-Йорка повноцінний гарантований контракт на наступний сезон. І свій шлях у цьому 32-річний баскетболіст розпочав у матчі проти Севенті Сіксерс.

Лень отримав трохи більше шести хвилин на паркеті від нового головного тренера Нікс Майка Брауна, якого він чудово знає за часи спільної роботи у Сакраменто. Українець відзначився 5 очками (1/1 з гри, 3/4 штрафні), 2 підбираннями, однією втратою та одним з двох технічних фолів у матчі. Коефіцієнт корисності склав -7.

У підсумку Нью-Йорк здобув впевнену перемогу з рахунком 99:84, завдяки 12 очкам Майлза МакБрайда, 11 очок Карл-Ентоні Таунса та 10 очок Мікала Бріджеса.

НБА – передсезонні матчі

3 жовтня

Нью-Йорк – Філадельфія 99:84

Передсезонні ігри НБА продовжаться в ніч на завтра, 4 жовтня, коли Лейкерс зустрінуться з Фініксом, а Філадельфія та Нью-Йорк проведуть матч-реванш.

Нагадаємо, що український дебютант НБА Максим Шульга змінив свій ігровий номер у Бостоні ще до старту сезону.