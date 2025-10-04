Українська правда
Дніпро здолав Харківських Соколів, Кривбас стартував з перемоги над БК Рівне в Суперлізі

Олексій Мурзак — 4 жовтня 2025, 16:59
ФБУ

У суботу, 4 жовтня, відбулося два перших матчі регулярного чемпіонату Суперліги України з баскетболу.

Так, перемогу в своєму першому поєдинку здобув Кривбас, який з рахунком 67:54 обіграв Рівне.

Найкращим у складі Кривбаса став Мартін Гілл, у якого 18 очок, 9 підбирань та 3 перехоплення, 15 очок до активу записав капітан команди Артем Водолазський. Кривбас другу зустріч київського туру зіграє в неділю проти Київ-Баскета, а Рівне протистоятиме Ніко-Баскету.

В іншому поєдинку дня чинний чемпіон БК Дніпро впевнено переграв Харківських Соколів. Ця зустріч завершилася з рахунком 74:67.

Найрезультативнішим в матчі став Максим Закурдаєв з 23 очками, у Харківських Соколів кращим став Вадим Заплотинський з 19 очками.

Суперліга-2025/26 – регулярний сезон
4 жовтня

Рівне – Кривбас 54:67 (21:13, 5:21, 11:14, 17:19)

Харківські Соколи – Дніпро 67:74 (14:19, 14:14, 21:22, 18:19)

Нагадаємо, 3 жовтня обидві команди святкували перемоги над Черкаськими Мавпами та Запоріжжям відповідно.

