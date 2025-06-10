Буду готовий, – Халібертон прокоментував своє пошкодження перед третьою грою Фіналу НБА

Зірковий захисник Індіани Пейсерс Тайріз Халібертон розповів, як сильно йому заважає пошкодження ноги.

Слова 25-річного баскетболіста наводить ESPN.

Халібертон шкутильгав, виходячи з пресконференції після другого матчу фінальної серії проти Оклахоми (107:123).

Після тренування гравець зізнався, що має дискомфорт у нозі, проте він запевнив, що це не зупинить його від участі у грі №3.

"Не думаю, що тут є що уточнювати. Я почуваюся добре і буду готовий до третьої гри", – сказав Халібертон.

При цьому головний тренер Індіани Рік Карлайл сказав, що його підопічний почувається все краще.

"Я знаю, що він відчуває певний дискомфорт. Він це відчуває. Але з кожним днем йому стає краще. Я не думаю, що ви почуєте, щоб він робив з цього велику проблему. Це пора року, коли просто не може бути краще, ніж зараз. Атмосфера, зацікавленість, можливість повернутися додому, я маю на увазі, що є так багато причин для радості. У нас є кілька хлопців, які трохи прихворіли, але я не думаю, що щось може завадити їм вийти на майданчик", – заявив Карлайл.

Третій матч фінальної серії НБА між Індіаною та Оклахомою відбудеться в ніч на 12 червня. Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з розкладом та результатами всіх ігор постсезону.

Раніше стало відомо, що колега Халібертона по позиції з Клівленда пропустить практично півроку.