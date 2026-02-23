Нова проблема для зірки Індіани: Халібертон захворів на оперізувальний лишай

Розігруючий Індіани Пейсерс Тайріз Халібертон пропустить кілька найближчих тижнів у розташуванні команди через діагностований оперізувальний лишай.

Про це повідомляє ESPN.

Наставник команди Рік Карлайл наголосив, що це дуже болісне захворювання, дивні симптоми якого несподівано проявилися, коли гравець прямував на зустріч із командою у Вашингтоні. Карлайл зазначив, що Галібертон обов'язково повністю одужає, а під час їхніх розмов баскетболіст зберігав гарний настрій і налаштований позитивно.

"Це дуже болюча річ. Він повністю одужає, але це сталося протягом останніх кількох днів. Він зустрічався з нами у Вашингтоні і відчував деякі дивні симптоми, після чого повернувся сюди. Ось що з ним відбувається. Ми, звичайно, бажаємо йому швидкого одужання. Це унікальний випадок і унікальна ситуація, але я кілька разів розмовляв з ним, і він завжди в гарному настрої, тож він це переживе".

Зазвичай оперізуючий лишай супроводжується болючим висипом на шкірі та викликається тим самим вірусом, що і вітрянка.

Варто нагадати, що Халібертон ще не провів жодного матчу в поточному сезоні через розрив ахіллового сухожилля, якого він зазнав у сьомому матчі торішнього фіналу НБА і внаслідок якого він і пропускає теперешній сезон. Попри тривалу реабілітацію, він усе одно перебував на лаві запасних команди.

Наразі Індіана переживає важкі часи та має найгірший показник у Східній конференції – лише 15 перемог при 43 поразках у поточному сезоні.