Зірка Індіани – про свою травму: Найбільше болить розум

Лідер Індіани Тайріз Халібертон висловився про свою травму та розповів, як він себе почуває на тлі програного командою фіналу НБА.

Спортсмен висловився у своїх соцмережах.

"Тепер, коли мені зробили операцію, хотів б я порахувати, скільки разів люди казатимуть мені, що я "повернусь сильнішим". Що за кліше, лол, це лайно жахливе. Моя нога, як мертвий вантаж, хлопці. Але найбільше, мабуть, болить мій розум. Приємно виплеснути це лайно, не бачачи, як плаче дитина.

Індіано, вибач. Якщо хтось із фанатів цього не заслуговує, то це ви всі. Але разом ми будемо несамовито боротися, щоб повернутися на це місце та подолати цю перешкоду. Я у жодному разі не сумніваюсь, що ви всі мене підтримаєте, і сподіваюся, ви знаєте, що я підтримаю вас.

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Гадаю, Кобі найкраще сказав про це, коли опинився в такій самій ситуації. "У світі є набагато серйозніші проблеми/виклики, ніж розірваний ахілл. Перестань себе жаліти, знайди просвіт і берися за роботу з тією ж вірою, тим самим прагненням і тим самим переконанням, що й завжди". І це абсолютно правильно. Я зроблю все, що в моїх силах, щоб повернутися до нормального життя", – написав Халібертон.

Man. Don’t know how to explain it other than shock. Words cannot express the pain of this letdown. The frustration is unfathomable. I’ve worked my whole life to get to this moment and this is how it ends? Makes no sense.



Now that I’ve gotten surgery, I wish I could count the… pic.twitter.com/UyY0iFEp6Z — Tyrese Haliburton (@TyHaliburton22) June 24, 2025

25-річний баскетболіст травмувався у середині першої чверті фінальної сьомої гри проти Оклахоми (91:103). Отримавши м'яч, Тайріз пішов у прохід, але після першого ж кроку впав.

Самостійно залишити майданчик зірковий захисник Індіани не зміг.

Тайріз Халібертон встиг провести 7 хвилин на паркеті сьомого матчу, за які він набрав 9 очок, реалізувавши 3/4 триочкових кидків.

Нагадаємо, Індіана програла фінал НБА, поступившись Оклахомі у семиматчевому протистоянні.