Зірковий захисник Клівленда пропустить практично півроку

Розігруючий Клівленд Кавальєрс Даріус Гарленд вибув на тривалий термін через перенесену операцію.

Про це організація повідомила в соцмережах.

Вчора, 9 червня, 25-річному баскетболісту зробили операцію на великому пальці лівої ноги, який турбував його протягом усього плейоф. Очікується, що гравець пропустить від чотирьох до п'яти місяців.

Команда заявила, що очікує на повне відновлення та повернення Гарленда до тренувального табору, який проходитиме в жовтні.

Вперше у Гарленда діагностували цю травму 23 березня в Юті, але він пропустив лише дві гри регулярки. Він погіршив пошкодження під час серії першого раунду проти Маямі Хіт і в підсумку пропустив чотири гри плейоф.

Даріус повернувся під час серії проти Індіани Пейсерс, але він не пересувався по паркету з минулою швидкістю та різкістю.

У минулому регулярному сезоні Даріус Гарленд зіграв у 75 матчах, у яких набирав у середньому 20,6 очка, 2,9 підбирання та 6,7 передачі за 47,2% реалізації кидків з гри, 40,1% реалізації триочкових та 87,8% реалізації штрафних.

Раніше стало відомо, що Бостон готовий вислухати всі пропозиції щодо гравця, який був важливою частиною чемпіонської команди минулого року.