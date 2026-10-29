Лідер Індіани не допоможе команді у найближчих матчах через ушкодження

Лідер Індіани Тайріз Халібертон не допоможе своїй команді у найближчих матчах через травму.

Про це повідомив журналіст Шеймс Чаранія.

У розігруючого захисника діагностували розтягнення лівого підколінного сухожилля, а строки відновлення американця оцінюються у два тижні.

Indiana's Tyrese Haliburton will miss at least two weeks with the left hamstring strain. — Shams Charania (@ShamsCharania) October 28, 2026

Зауважимо, що цього сезону Халібертон є лідером Пейсерс – в середньому гравець набирає 21.8 очок за матч, виконує 9.5 передач та збирає 4.5 підбирань.

У Східній конференції НБА Індіана має наразі баланс перемог та поразок 2:2, посідаючи 9 місце у турнірній таблиці.

Свій наступний матч Пейсерс зіграють 29 жовтня о 01:00 за київським часом – суперником стане Філадельфія.