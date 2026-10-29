Лідер Індіани не допоможе команді у найближчих матчах через ушкодження
Тайріз Халібертон
НБА
Лідер Індіани Тайріз Халібертон не допоможе своїй команді у найближчих матчах через травму.
Про це повідомив журналіст Шеймс Чаранія.
У розігруючого захисника діагностували розтягнення лівого підколінного сухожилля, а строки відновлення американця оцінюються у два тижні.
Зауважимо, що цього сезону Халібертон є лідером Пейсерс – в середньому гравець набирає 21.8 очок за матч, виконує 9.5 передач та збирає 4.5 підбирань.
У Східній конференції НБА Індіана має наразі баланс перемог та поразок 2:2, посідаючи 9 місце у турнірній таблиці.
Свій наступний матч Пейсерс зіграють 29 жовтня о 01:00 за київським часом – суперником стане Філадельфія.
Раніше повідомлялось, що Оклахома на тривалий термін втратила двох стартових гравців.