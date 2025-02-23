Ще одна біда після Вембаньями: з'явився апдейт щодо здоров'я Поповича

Головний тренер клубу Національної баскетбольної асоціації Сан-Антоніо Сперс Грегг Попович цього сезону не повернеться до роботи.

Про це повідомив інсайдер Шемс Чаранія.

За його інформацією, подальше майбутнє фахівця також не визначене, оскільки він продовжує реабілітацію та відновлення після мікроінсульту, який переніс на початку листопада минулого року.

San Antonio Spurs' Hall of Fame coach Gregg Popovich is not expected to return this season, and his future is uncertain as he recovers from a mild stroke suffered in November, league sources tell ESPN. pic.twitter.com/EekHlDa8NI — Shams Charania (@ShamsCharania) February 23, 2025

Влітку 2023 року Попович підписав продовження контракту до 2028 року. Його щорічна зарплата складає 16 млн доларів.

76-річний тренер очолив Сперс ще 1996 року. Під його керівництвом Сан-Антоніо провів 2216 матчів (1391-825, 62,8% перемог).

Із Поповичем біля керма Сан-Антоніо 5 разів (1999, 2003, 2005, 2007, 2014) ставав чемпіоном НБА. У сезоні 2012/13 колектив виходив до фіналу, де програв Маямі Хіт Леброна Джеймса та Двейна Вейда.

З 2016 до 2021 року був наставником збірної США. Під його керівництвом "зірково-смугасті" виграли Олімпіаду в Токіо.

Нагадаємо, кілька днів тому стало відомо, що головна зірка Сперс Віктор Вембаньяма вибув до кінця цього сезону через тромбоз глибоких вен правого плеча.