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Поганий квартирант: на зіркового новачка Голден Стейт подали до суду

Олексій Погорелов — 3 березня 2025, 12:34
Дреймонд Грін та Джиммі Батлер
Дреймонд Грін та Джиммі Батлер
Instagram Джиммі Батлера

Зірковий форвард Голден Стейт Ворріорз не заплатив за оренду розкішного дому в Маямі та завдав збитків на велику суму. Через це на баскетболіста подали до суду.

Про це повідомляє ESPN.

Минулого тижня компанія Five Star Marketing and Promotions, Inc. подала позов до 11-го окружного суду штату Флорида, виклавши свої звинувачення проти Батлера.

За інформацією джерела, 35-річний гравець не сплатив 260 тисяч доларів за двомісячну оренду будинку. У позові також стверджується, що Батлер змінив замки і не віддав ключ власнику нерухомості, не даючи ремонтникам потрапити в будинок.

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Повідомляється, що Джимбо не обслуговував басейн і кондиціонер, що призвело до появи великої кількості плісняви, яка вимагала заміни стелі і підлоги в будинку.

Позивач вимагає виплати 257 282 доларів і права на заставу від Батлера в розмірі 130 тисяч.

Нагадаємо, що Джиммі Батлер приєднався до Голден Стейт до дедлайну обмінів НБА. В новій команді він провів 8 матчів, у яких набирав у середньому 16,4 очка, 5,8 підбирання та 5,6 передачі. Наразі Ворріорз посідають сьоме місце на Заході, вигравши 32 поєдинки з 60.

Раніше стало відомо, що минулої ночі ЛеБрон Джеймс здобув ювілейну перемогу в НБА.

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