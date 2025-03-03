Перемога над Міннесотою стала ювілейною для Леброна в НБА
ЛеБрон Джеймс
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Легенда Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс здобув тисячу перемог в межах НБА.
Про це повідомляє пресслужба асоціації.
Форвард допоміг команді переграти Міннесоту, набравши 17 очок, і наблизився до трійки лідерів за кількістю перемог в чемпіонаті. Роберт Паріш та Тім Дункан мають 1014 та 1001 перемог відповідно, а лідер рейтингу, Карім Абдул-Джаббар – 1074 звитяги.
Зазначимо, що 40-річний Леброн виступає в НБА з 2003 року, коли дебютував у складі Клівленда.
З 2018 року Джеймс захищає кольори Лейкерс, з яким у 2020 році виграв НБА (четверту у своїй кар'єрі).
Раніше повідомлялось, що на баскетболіста подали до суду за звинуваченням у причетності до ДТП.