Збірна України потрапила у перший кошик жеребкування прекваліфікації на ЧС-2027

ФІБА опублікувала посів учасників раунду прекваліфікації чоловічого чемпіонату світу-2027.

Про це повідомляє ФБУ.

Україна потрапила в першу корзину разом Хорватією, Угорщиною та Болгарією. Жеребкування відбудеться 14 березня, а перші матчі відбору зіграють у серпні.

12 команд будуть розділені на чотири групи по три збірні, з яких по дві збірні з кожної групи вийдуть до основної кваліфікації на чемпіонат світу.

Корзина 1: Хорватія, Україна, Угорщина, Болгарія

Корзина 2: Нідерланди, Північна Македонія, Данія, Словаччина

Корзина 3: Швейцарія, Румунія, Австрія, Норвегія

Кожна збірна у прекваліфікації проведе два домашні і два виїзні матчі. Попередньо матчі мають пройти 2, 5, 9, 13, 16 та 20 серпня. Перший етап основної кваліфікації розпочнеться у листопаді 2025 року.

Нагадаємо, у лютому збірна України не змогла відібратися на Євробаскет-2025, тому змушена проходити прекваліфікацію на ЧС-2027