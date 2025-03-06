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Збірна України потрапила у перший кошик жеребкування прекваліфікації на ЧС-2027

Олександр Булава — 6 березня 2025, 17:51
Збірна України потрапила у перший кошик жеребкування прекваліфікації на ЧС-2027
ФБУ

ФІБА опублікувала посів учасників раунду прекваліфікації чоловічого чемпіонату світу-2027.

Про це повідомляє ФБУ.

Україна потрапила в першу корзину разом Хорватією, Угорщиною та Болгарією. Жеребкування відбудеться 14 березня, а перші матчі відбору зіграють у серпні.

12 команд будуть розділені на чотири групи по три збірні, з яких по дві збірні з кожної групи вийдуть до основної кваліфікації на чемпіонат світу.

Корзина 1: Хорватія, Україна, Угорщина, Болгарія

Корзина 2: Нідерланди, Північна Македонія, Данія, Словаччина

Корзина 3: Швейцарія, Румунія, Австрія, Норвегія

Кожна збірна у прекваліфікації проведе два домашні і два виїзні матчі. Попередньо матчі мають пройти 2, 5, 9, 13, 16 та 20 серпня. Перший етап основної кваліфікації розпочнеться у листопаді 2025 року.

Нагадаємо, у лютому збірна України не змогла відібратися на Євробаскет-2025, тому змушена проходити прекваліфікацію на ЧС-2027

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