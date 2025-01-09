Говерла повернула американського легіонера у Суперлігу

Прикарпаття-Говерла підписало американського легіонера Лейтерренса Ріда.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються.

27-річний захисник вже має досвід виступів в Суперлізі. Раніше він виступав за Черкаські Мавпи, а минулого сезону захищав кольори Кривбасу. У складі криворіжців він в середньому за гру здобув 18.4 очка, 4.5 підбирання та 3.5 передачі, його рейтинг ефективності становив 13.9 за 18 матчів.

Нагадаємо, сьогодні Говерла проведе свій перший матч Суперліги у 2025 році. Франківський клуб протистоятиме срібному призеру чемпіонату України БК Рівне. Зустріч розпочнеться о 18:00.

Зазначимо, що раніше інший український баскетбольний клуб розірвав контракт зі своїм центровим.