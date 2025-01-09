Київ-Баскет зустрінеться зі Старим Луцьком, Говерла спробує обіграти Рівне в Суперлізі

У четвер, 9 січня, відбудеться два матчі української Суперліги з баскетболу.

В першому поєдинку ігрового дня Київ-Баскет у номінально домашній зустрічі протистоятиме Старому Луцьку. Востаннє команди зустрічались у листопаді 2024 року і тоді Багатскіса здобули перемогу 84:74.

Столичний колектив продовжує гонитву за лідером чемпіонату Дніпром, розмістившись на другій сходинці. Лучани займають проміжне сьоме місце в турнірній таблиці.

Матч між Київ-Баскет та Старим Луцьком стартує о 15:00 за київським часом. Пряма трансляція поєдинку буде доступна на сайті Чемпіон.

Чемпіонат України з баскетболу – Суперліга

9 січня

15:00 Київ-Баскет – Старий Луцьк

В іншому матчі середняк чемпіонату Рівне зустрінеться з Говерлою. Номінальні гості здобули всього одну перемогу у 15 матчах та вважаються беззаперечним аутсайдером протистояння.

18:00 Прикарпаття-Говерла – Рівне

Зазначимо, що раніше інший український баскетбольний клуб розірвав контракт зі своїм центровим.