БК Запоріжжя розірвав контракт із українським центровим

БК Запоріжжя припинив співпрацю з українським центровим Сергієм Скірою.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Зазначається, що сторони розірвали угоду за обопільною домовленістю.

Цього сезону Скіра зіграв за Запоріжжя 9 матчів, набираючи в середньому за гру 4.3 очка та 2.4 підбирання за 14 хвилин на майданчику.

Запоріжжя найближчі матчі проведе 11-12 січня, зустрівшись з Кривбасом та Черкаськими Мавпами відповідно.

Наразі команда Валерія Плеханова посідає шосте місце у Суперлізі, вигравши 5 матчів із 14-ти.

Нагадаємо, 22 грудня запорізька команда несподівано обіграла Київ-Баскет.