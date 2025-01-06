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БК Запоріжжя розірвав контракт із українським центровим

Олексій Мурзак — 6 січня 2025, 17:51
БК Запоріжжя розірвав контракт із українським центровим
Сергій Скіра
БК Запоріжжя

БК Запоріжжя припинив співпрацю з українським центровим Сергієм Скірою.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Зазначається, що сторони розірвали угоду за обопільною домовленістю.

Цього сезону Скіра зіграв за Запоріжжя 9 матчів, набираючи в середньому за гру 4.3 очка та 2.4 підбирання за 14 хвилин на майданчику.

Запоріжжя найближчі матчі проведе 11-12 січня, зустрівшись з Кривбасом та Черкаськими Мавпами відповідно.

Наразі команда Валерія Плеханова посідає шосте місце у Суперлізі, вигравши 5 матчів із 14-ти.

Нагадаємо, 22 грудня запорізька команда несподівано обіграла Київ-Баскет.

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